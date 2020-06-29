LaCie представила два новых настольных хранилища

LaCie представила два новых сетевых хранилища для специалистов творческих профессий и пользователей c повышенными требованиями к хранению данных. Системы хранения LaCie 1big Dock SSD Pro и LaCie 1big Dock помогают оптимизировать и упростить работу сотрудников студий по производству видеоконтента. Рекомендуемая розничная цена LaCie 1big Dock SSD Pro емкостью 2 ТБ и 4 ТБ составляет 102 349 и 196 399 рублей, а цена LaCie 1big Dock на 4, 8 и 16 ТБ — 27 099, 35 299 и 51399 рублей. Предоставляются пятилетняя ограниченная гарантия, а также месяц бесплатного доступа к сервису Adobe Creative Cloud по тарифу All-Apps. Оба хранилища поступили в продажу в июле 2020 г.

Настольное хранилище 1big Dock SSD Pro идеально подходит для монтажа материалов в форматах 6K и 8K, обработки роликов, снятых в режиме Super Slow Motion, несжатых видео, а также для создания визуальных эффектов. Модель 1big Dock SSD Pro традиционно сочетает в себе непревзойденную производительность и стильный внешний вид, присущие продуктам LaCie. Новейший SSD Seagate FireCuda с шиной NVMe и интерфейсом Thunderbolt 3 обеспечивает невероятную скорость чтения данных — до 2800 Мб/с. Устройство упрощает рабочий процесс благодаря наличию двух совместимых с USB-C портов Thunderbolt 3, док-станции с разъемом USB 3.0, разъему DisplayPort 1.4, а также слотам для карт памяти, отвечающих современным стандартам киноиндустрии (CFast 2.0, CFexpress и SD). Хранилище идеально подходит для использования с большинством профессиональных кинокамер, в том числе таких лидирующих брендов, как ARRI, Blackmagic, RED и Canon.

Настольное хранилище LaCie 1big Dock поддерживает многие из возможностей, реализуемых 1big Dock SSD, при этом оно оснащено жестким диском большой емкости — 4, 8 или 16 ТБ. Как и модель с SSD, устройство позволяет напрямую переносить контент с карт SD и CompactFlash, а также с USB-устройств. LaCie 1big Dock упрощает рабочий процесс студий, имеющих дело с видео в формате 4K. Хранилище выполняет роль центра для подключения всех периферийных устройств и соединяется с ноутбуком единственным кабелем, что позволяет отказаться от дополнительных шнуров и адаптеров.

Хранилища 1big Dock SSD Pro и 1big Dock обеспечивают ноутбук питанием мощностью до 45 Вт или до 30 Вт при последовательном подключении совместимых устройств. Это стало возможным благодаря инновационной технологии LaCie Power Pass-Through. Если соединить ноутбук с док-станцией 1big кабелем питания USB-C, компьютер получит еще большую электрическую мощность, до 70 Вт, и при этом на нем освободится порт USB-C.
Комментарии и отзывы
Обзоры:
Предварительный обзор AOC Agon AG353UCG. Слишком дорогоПредварительный обзор AOC Agon AG353UCG. Слишком дорого
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Лучший игровой монитор. ASUS VG258QRЛучший игровой монитор. ASUS VG258QR
Новости:
Игровой монитор Dell S2721HGF оценен в $280

Компания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов двумя 27-дюймовыми моделями: Dell S2721HGF и Dell S...
Samsung Odyssey G9 готовится к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung работает на...
Представлен 27-дюймовый монитор ASUS Eye Care VA27DQSB

Компания ASUS пополнила ассортимент семейства мониторов Eye Care моделью VA27DQSB, которая построена на 2...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Thermalright выпустила кулер для процесс...
Thermalright выпустила кулер для процессКомпания Thermalright объединившись с игровым сегментом Asus TUF Gaming выпустили кулер для процессора TU...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 по...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 поКомпания ViewSonic выпустила в продажу геймерский монитор Elite XG270, который оценен в 485 долларов. Нов...
Thermaltake представила корпус mid-Tower...
Thermaltake представила корпус mid-TowerКомпания Thermaltake добавляет в свой ассортимент еще один компьютерный корпус V250 TG ARGB. Корпус оснащ...
Презентован камерофон Xiaomi Mi 10 Youth...
Презентован камерофон Xiaomi Mi 10 YouthКак и планировалось, сегодня компания Xiaomi анонсировала свой довольно бюджетный камерофон Xiaomi Mi 10 ...
Cooler Master A71C выглядит шикарно...
Cooler Master A71C выглядит шикарноМногие пользователи при сборке персонального компьютера приобретают процессоры компании AMD в комплектаци...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеру...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеруВ сети все больше и больше появляются подробности неанонсированных флагманов компаний OnePlus. На этот р...
Опубликованы характеристики дисплея моде...
Опубликованы характеристики дисплея модеКомпания Apple опубликовала данные о характеристиках дисплея модельного ряда смартфонов iPhone 12, которы...
Представлен смартфон Vivo V19 Neo ...
Представлен смартфон Vivo V19 Neo Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V19 Neo, которая оценена в 360 долларов. Новинку о...
За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-п...
За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-пСетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожида...
Одноплатный ПК ODROID-C4 оценен в 50 дол...
Одноплатный ПК ODROID-C4 оценен в 50 долСетевые источники сообщили о скором начале продаж любопытного одноплатного компьютера ODROID-C4, который ...
OnePlus 8 попал на пресс-фото...
OnePlus 8 попал на пресс-фотоНа просторах интернета появилась достаточно интересная информация о смартфоне OnePlus 8, который, если ве...
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен в...
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен вПринадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi представил обновленные ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition, которы...
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor