LaCie представила два новых настольных хранилища

LaCie представила два новых сетевых хранилища для специалистов творческих профессий и пользователей c повышенными требованиями к хранению данных. Системы хранения LaCie 1big Dock SSD Pro и LaCie 1big Dock помогают оптимизировать и упростить работу сотрудников студий по производству видеоконтента. Рекомендуемая розничная цена LaCie 1big Dock SSD Pro емкостью 2 ТБ и 4 ТБ составляет 102 349 и 196 399 рублей, а цена LaCie 1big Dock на 4, 8 и 16 ТБ — 27 099, 35 299 и 51399 рублей. Предоставляются пятилетняя ограниченная гарантия, а также месяц бесплатного доступа к сервису Adobe Creative Cloud по тарифу All-Apps. Оба хранилища поступили в продажу в июле 2020 г.

Настольное хранилище 1big Dock SSD Pro идеально подходит для монтажа материалов в форматах 6K и 8K, обработки роликов, снятых в режиме Super Slow Motion, несжатых видео, а также для создания визуальных эффектов. Модель 1big Dock SSD Pro традиционно сочетает в себе непревзойденную производительность и стильный внешний вид, присущие продуктам LaCie. Новейший SSD Seagate FireCuda с шиной NVMe и интерфейсом Thunderbolt 3 обеспечивает невероятную скорость чтения данных — до 2800 Мб/с. Устройство упрощает рабочий процесс благодаря наличию двух совместимых с USB-C портов Thunderbolt 3, док-станции с разъемом USB 3.0, разъему DisplayPort 1.4, а также слотам для карт памяти, отвечающих современным стандартам киноиндустрии (CFast 2.0, CFexpress и SD). Хранилище идеально подходит для использования с большинством профессиональных кинокамер, в том числе таких лидирующих брендов, как ARRI, Blackmagic, RED и Canon.

Настольное хранилище LaCie 1big Dock поддерживает многие из возможностей, реализуемых 1big Dock SSD, при этом оно оснащено жестким диском большой емкости — 4, 8 или 16 ТБ. Как и модель с SSD, устройство позволяет напрямую переносить контент с карт SD и CompactFlash, а также с USB-устройств. LaCie 1big Dock упрощает рабочий процесс студий, имеющих дело с видео в формате 4K. Хранилище выполняет роль центра для подключения всех периферийных устройств и соединяется с ноутбуком единственным кабелем, что позволяет отказаться от дополнительных шнуров и адаптеров.Хранилища 1big Dock SSD Pro и 1big Dock обеспечивают ноутбук питанием мощностью до 45 Вт или до 30 Вт при последовательном подключении совместимых устройств. Это стало возможным благодаря инновационной технологии LaCie Power Pass-Through. Если соединить ноутбук с док-станцией 1big кабелем питания USB-C, компьютер получит еще большую электрическую мощность, до 70 Вт, и при этом на нем освободится порт USB-C.