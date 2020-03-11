Leica выпустила солнцезащитные очки с «лучшими линзами»

Leica в сотрудничестве с немецким брендом MYKITA выпустила коллекцию солнцезащитных очков с линзами оптического качества.

Коллекция состоит из двух уникальных дизайнов: один изготовлен из нержавеющей стали, а другой - из нержавеющей стали MYLON, запатентованного материала, использующего технологию 3D-печати.

Сами линзы индивидуально отшлифованы и отполированы, на них нанесено фирменное покрытие AquaDura Vision Pro, которое обычно используется на объективах и защищает от воды, грязи, повреждений, запотевания, отпечатков пальцев и окрашивания.

Другие функции включают в себя 100% защиту от ультрафиолетового излучения и поляризацию. Все очки Leica-MYKITA поставляются с сертификатом подлинности и уникальным серийным номером, который гарантирует стандарты качества производства. Коллекция очков будет доступна в июне этого года.