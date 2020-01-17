Lenovo Chromebook 10e стоит слишком дорого

Какое-то время назад, когда хромбуки только начали появляться на рынке, пользователи были рады таким устройствам из-за низкой стоимости. Однако сейчас производители почему-то решили, что такие планшеты и ноутбуки можно смело продавать за полную цену. К примеру, в продажу поступил хромбук Lenovo Chromebook 10e, который построен на операционной системе компании Google и является совершенно обычным планшетом с защищенным корпусом. При этом устройство имеет прочную конструкцию, которая выдерживает падения и попадание влаги, а стоит такая радость целых 269 долларов. За эту же сумму можно купить новый iPad, который обладает большим количеством функций и при этом является более интересным решением буквально по всем параметрам.