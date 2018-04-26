Lenovo HX03 Cardio стоит своих денег

Компания Lenovo решила выйти на рынок умных спортивных устройств и показала браслет Lenovo HX03 Cardio. Данное устройство выглядит достаточно просто, здесь нет ничего удивительного в плане внешнего вида или элементов дизайна. Зато есть большой, по меркам сегмента, дисплей с монохромным изображением и вы можете спокойно просматривать информацию во время бега или занятий спортом. Важный момент — устройство умеет изменять сердечный ритм, что особенно важно начинающим спортсменам и прочим пользователям. Думаю, при стоимости в 30 долларов это очень даже крутое устройство — есть масса вариантов использования и цена не такая высокая, чтобы переживать о надобности приобретения. Да и на рынке браслетов достойных конкурентов на самом деле не так много, совсем.