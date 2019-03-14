Lenovo K5 отдают с приличной скидкой

2019-03-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo K5; [106]
Лучше всего покупать смартфоны именно во время каких-то акций или скидок, так как вы получаете возможность потратить меньше личных средств на крутое устройство. Это не может не радовать, правда? Сейчас вот идет акция, в ходе которой вы можете получить смартфон Lenovo K5 со скидкой в 18%, что дает вам дополнительные ресурсы на покупку чехла, пленки или дополнительных аксессуаров для нового устройства. Либо же вы просто за меньшую сумму денег получите достойное устройство. Если вы давно мечтали о новом смартфоне и не готовы тратить слишком уж много личных средств на покупку, то точно обратите свое внимание на этот гаджет. Он выглядит крайне стильно, обладает неплохой производительностью и стоит довольно дешево, что тоже важно.

Подробнее об акции


Комментарии:
HP Pavilion x360 11 без вентиляторов...
HP Pavilion x360 11 без вентиляторовОфициально представлен новый ноутбук-трансформер HP Pavilion x360 11, который может похвастаться одной оч...
Insta360 EVO выглядит необычно...
Insta360 EVO выглядит необычноПредставлена довольно интересная и очень необычная камера под названием Insta360 EVO, которая позволяет с...
Honor 8A уже в России...
Honor 8A уже в РоссииНа территории России официально представлен новый смартфон Honor 8A, который стоит всего 9990 рублей и яв...
Состоялся анонс GeForce GTX 1660...
Состоялся анонс GeForce GTX 1660Компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1660, которая будет некой заменой версии GT...
Huawei Kids Watch 3 для детей...
Huawei Kids Watch 3 для детейВ последнее время рынок умных часов постоянно развивается и приносит свои плоды. В частности, очень круто...
Razer представила доступную периферию...
Razer представила доступную перифериюМы давно знакомы с продуктами компании Razer и можем с уверенностью сказать, что это лучшие устройства дл...
Инструменты для продвижения сайта ...
Инструменты для продвижения сайта Согласитесь, современные технологии позволяют получить огромное количество возможностей и всемирная паути...
Смартфон Nokia 3.1 обновился до Android ...
Смартфон Nokia 3.1 обновился до Android Компания HMD Global начала распространение прошивки Android 9.0 Pie для бюджетного смартфона Nokia 3.1. В...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплениемОбзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплением
Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателямиОбзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями
Обзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor