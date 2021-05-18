Lenovo Legion 2 Pro с 18 ГБ ОЗУ выходит в продажу

Компания Lenovo объявила о том, что топовая версия игрового смартфона Legion Duel 2 появится в продаже уже 20 мая. Напомним, что данный вариант может похвастаться 18 ГБ оперативной LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. По мнению руководителя подразделения смартфонов Lenovo Чэня Цзиня, Legion Duel 2 производительнее многих компьютеров.

Напомним, что смартфон также характеризуется 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц, 111,1% охватом цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1 и поддержкой HDR10+, выдвижной селфи-камерой на 44 Мп, сдвоенной основной камерой на 64 Мп и 16 Мп, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888, системой охлаждения с двумя турбо-вентиляторами, 12, четырьмя ультразвуковыми кнопками на боковой грани, двумя сенсорными ёмкостными площадками, батареей на 5500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion 2 Pro
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