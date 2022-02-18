Lenovo Legion Y90 будет использовать SSD и хранилище UFS 3.1 в RAID 0

Lenovo Legion Y90 является долгожданным телефоном, особенно после последнего тизера Lenovo на Weibo. В нем говорится о SSD и чипах хранения UFS 3.1, работающих в конфигурации RAID 0. Мы уже видели твердотельные накопители на смартфонах, iPhone от Apple использовали их вместо чипов UFS еще со времен iPhone X. Однако новый дизайн от Lenovo позволит использовать стандартную систему хранения UFS вместе с SSD, работающим в конфигурации RAID 0.

Для тех, кто не знаком с RAID 0, это способ повысить производительность хранилища за счет использования двух одновременно работающих дисков и записи битов данных на каждый из них. Этот способ уже много лет используется в высокопроизводительных сборках ПК и ноутбуках, и вероятно, мы впервые увидим его в коммерчески доступном смартфоне. Lenovo говорит, что это повысит скорость чтения и записи хранилища UFS 3.1 на 50%.