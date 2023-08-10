Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 появился в продаже

Компания Lenovo дала старт китайским продажам планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, который был представлен пару недель назад. Новинка стоит 235 и 265 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается металлическим корпусом, 12,7-дюймовым экраном с разрешением 2944:1840 точек, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 400 нит, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, производительным процессором Qualcomm Snapdragon 870, сверхширокоугольной фронтально камерой на 13 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой стилуса, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятором на 10200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, полнофункциональным портом USB-C, поддержкой Wi-Fi 6 и сотовых сетей 5G.
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