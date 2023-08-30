Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 вышел в новой расцветке

В начале августа компания Lenovo выпустила в продажу планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7, который был доступен только в одной расцветке Pigeon Grey. Теперь новинку можно приобрести еще и в цвете Xizi Green по цене в 230 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Планшет также характеризуется металлическим корпусом, 12,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2944:1840 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 400 нит, а также поддержкой HDR10 и Dolby Vision, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, сверхширокоугольной селфи-камерой на 13 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой стилуса, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой зарядки, полнофункциональным разъемом USB-C, адаптером Wi-Fi 6 и модемом для сотовых сетей пятого поколения.
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