Lenovo YOGA Pad Pro показали на свежих постерах

Lenovo недавно сообщила, что в этом году представит не один, не два, а сразу три планшета. Ожидается, что YOGA Duet дебютирует вместе с Xiaoxin Pad Plus и YOGA Pad Pro. И в преддверии запуска ведущий производитель ПК опубликовал тизер, раскрывающий дизайн планшета. Тизер, опубликованный на официальном сайте Lenovo YOGA, показывает, что планшет будет поддерживать тот же стилус, что и планшет Xiaoxin. Стилус способен считывать 4096 уровней давления, его можно использовать для письма, рисования и работы с интерфейсом. Также внизу корпуса планшета есть переносной кронштейн, который можно использовать для вертикальной установки планшета на рабочем столе. Про характеристики продукта информации никакой нет, но она скоро появится.

Комментарии и отзывы Lenovo YOGA Pad Pro
Новости:
ASUS Adolpad 10 Pro

Компания ASUS представила на китайском рынке новый планшет на базе Android - ASUS Adolpad 10 Pro. ...
Samsung Galaxy Tab A7 Lite засветился в России

На российском сайте Samsung появилась страница планшета Galaxy Tab A7 Lite, который еще не был представле...
Утечка рендера Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G

Samsung скоро выпустит планшеты Galaxy Tab A7 Lite и S7 Lite 5G. Теперь в сети появился рендер планшета G...
Lenovo Xiaoxin Pad Plus новые подробности

Согласно официальной учетной записи Lenovo Xiaoxin в социальной сети Weibo, этот Wi-Fi-планшет с номером ...
Сегодня покажут новые iPad

Сегодня, ближе к вечеру, компания Apple планирует провести свою презентацию, показав миру новые планшетны...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62Индийский магазин Flipkart раскрыл дизайн и основные характеристики смартфона Samsung Galaxy F62, официал...
Просочившиеся скриншоты и характеристики...
Просочившиеся скриншоты и характеристикиОжидается, что серия OnePlus 9 будет запущена в марте месяце. По слухам, будет три модели - Oneplus 9 Pro...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендер...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерАвторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился качественными изображения смартфона Galaxy S21 FE, к...
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC те...
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC теEK анонсировала яркие фитинги серии Quantum Torque Fitting. Специальная серия Red и Blue Special Edition ...
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro вышел в Рос...
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro вышел в РосКомпания Lenovo представила в России ноутбук IdeaPad 5 Pro, который построен на процессорах AMD Ryzen Mob...
Плагин NVIDIA Unreal Engine 4 DLSS добав...
Плагин NVIDIA Unreal Engine 4 DLSS добавВ прошлом месяце Nioh 2 - The Complete Collection, Mount & Blade II: Bannerlord и Unreal Engine 4 получил...
Представлен ПК-корпус Cooler Master Mast...
Представлен ПК-корпус Cooler Master MastКомпания Cooler Master пополнила ассортимент корпусов моделью MasterBox MB600L V2, который предназначен д...
HONOR 20, 20 Pro и V20 получили глобальн...
HONOR 20, 20 Pro и V20 получили глобальнСерия смартфонов HONOR 20 и V20 получили глобальное стабильное обновление Magic UI 4.0. ...
Xiaomi представила подставку для беспров...
Xiaomi представила подставку для беспровКитайская компания представила несколько новых решений для беспроводной зарядки, в которых были представл...
Шутер Deathloop отложен до осени...
Шутер Deathloop отложен до осениШутер Deathloop должен был выйти еще в 2020 году, но был отложен до 2021 года. ...
Обновленный ноутбук HP Omen 15 получит г...
Обновленный ноутбук HP Omen 15 получит гВ сети появились подробности и первые рендеры обновленного геймерского ноутбука HP Omen 15, который еще н...
Компания Mushkin представила два новых н...
Компания Mushkin представила два новых нКомпания Mushkin представила два новых твердотельных накопителя серии Gamma и Delta. Обе новинки использу...
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor