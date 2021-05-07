Lenovo YOGA Pad Pro показали на свежих постерах

Lenovo недавно сообщила, что в этом году представит не один, не два, а сразу три планшета. Ожидается, что YOGA Duet дебютирует вместе с Xiaoxin Pad Plus и YOGA Pad Pro. И в преддверии запуска ведущий производитель ПК опубликовал тизер, раскрывающий дизайн планшета. Тизер, опубликованный на официальном сайте Lenovo YOGA, показывает, что планшет будет поддерживать тот же стилус, что и планшет Xiaoxin. Стилус способен считывать 4096 уровней давления, его можно использовать для письма, рисования и работы с интерфейсом. Также внизу корпуса планшета есть переносной кронштейн, который можно использовать для вертикальной установки планшета на рабочем столе. Про характеристики продукта информации никакой нет, но она скоро появится.