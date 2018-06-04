Lenovo Z5 выглядит очень круто...

В сети появилась информация о смартфоне Lenovo Z5, который компания вроде как планирует в ближайшем будущем выпустить в продажу. Смартфон на новых фотографиях выглядит достаточно привлекательно и интересно — всю фронтальную панель будет занимать только дисплей, без каких-то вставок и прочих деталей. Да, в нижней части на очень тонкой рамке расположили какие-то датчики и камеру, но это практически невозможно заметить. Помимо этого, производитель решил закруглить углы своего дисплея. Это и раньше делали другие компании, но обычно уголки лишь немного изменяли, а здесь прямо полукруг получается. Остается лишь надеяться, что такой дисплей можно будет использовать с комфортом и удобством. Нужно же понимать, что помимо красоты должна быть еще и практичность в работе с девайсом, а не просто стиль.