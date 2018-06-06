Lenovo Z5 все же с рамками

Некоторое время назад в сети появились фотографии и рендеры смартфона Lenovo Z5, у которого на фронтальной панели вообще не было ничего помимо дисплея. То есть, ни вставки над дисплеем, ни камеры, ни логотипа, просто дисплей. Это выглядело очень круто и пользователям концепт очень понравился, они стали активно обсуждать продукт, после чего случился официальный анонс. Вот тогда все и пошло прахом — никакого дисплея на всю панель нет даже приблизительно. Здесь такой же дизайн, как у любого второго смартфона на рынке. Без изюминки продукт вовсе не интересен, у него нет ничего такого, за что стоило бы отдавать свои деньги. То есть, если вы хотите просто получить современный смартфон, то у вас есть масса более доступных вариантов. С этой челкой сейчас выходит каждый второй смартфон на рынке, без исключения.