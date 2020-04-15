Lenovo готовит мат. плату Legion

2020-04-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo; [160]
Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Lenovo все же приняла решение выпускать свои компьютерные комплектующие. Стоит сказать, что слухи об этом ходили уже достаточно давно, но тогда инсайдеры говорили о желании компании делать свою оперативную память или видеокарты, но на деле оказалось, что компания все же делает упор на материнскую плату. Выпускать такого рода продукты компания решила под своим игровым брендом Legion, который пользуется весьма неплохим спросом на рынке и пользователи уже свыклись с мыслью, что это крутой бренд с хорошей ценой. Вот и новые материнские платы рже будут выпускать под этим брендом, привлекая аудиторию геймеров и тех, кто просто хочет собрать себе мощный компьютер для работы и отдыха.


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