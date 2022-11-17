Lenovo готовит планшет Tab Extreme

На просторах интернета достаточно активно обсуждают смартфоны на базе процессоров MediaTek Dimensity 9000, но на самом деле есть ещё один сегмент, где эти чипы будут пользоваться огромным спросом — речь про рынок планшетов. Конечно, на текущий момент рынок планшетов не пользуется особой популярностью у пользователей, так как потенциальные покупатели либо берут iPad, либо отдают предпочтение доступным китайским решениям, а промежуточные варианты практически никто не затрагивает. Но в будущем это может измениться с релизом Lenovo Tab Extreme — это флагманский планшет топового уровня, который благодаря новому процессору позволит играть в игры, смотреть фильмы или монтировать видео с максимальным комфортом и за адекватные деньги.

Например, процессор MediaTek Dimensity 9200, который является флагманским решением производителя, обладает достаточно внушительной производительностью, чтобы запускать любые современные видеоигры, монтировать видео в 4К или воспроизводить контент в том же разрешении. И это на самом деле действительно приятно, так как планшет на Android с высокой производительностью потенциально даёт массу возможностей для работы и развлечений. При этом новинка должна быть дешевле, чем решения конкурентов, что тоже важно, ведь пользователи выбирая между iPad и Android-планшетом за ту же цену всегда отдают предпочтение яблочному гаджету. И если планшет Lenovo будет дешевле, то его точно будут покупать ради игр.
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