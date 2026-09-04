Lenovo показала ноутбук Project AeroBlade

Компания Lenovo представила на IFA 2026 концептуальный ноутбук Project AeroBlade, в котором вместо традиционных вентиляторов используется твердотельная система охлаждения. Благодаря этому 14-дюймовая модель получилась невероятно тонкой и лёгкой — толщина корпуса составляет менее 10 мм, а вес — менее 830 грамм. Для сравнения, современные ThinkPad X1 Carbon имеют толщину около 14 мм в самом толстом месте и весят примерно 1 килограмм. По сути, AeroBlade представляет собой ThinkBook, построенный вокруг технологии AirJet от Frore. Она использует пьезоэлектрические мембраны, которые нагнетают воздух через корпус без вентиляторов и других движущихся компонентов. Твердотельная система охлаждения позволяет ноутбуку работать почти так же тихо, как MacBook Air, но при этом обеспечивает активный отвод тепла.

Технология Frore существует уже несколько лет, и за это время компания продемонстрировала множество потенциальных вариантов её применения. AirJet тестировали в веб-камере, iPad, трансформируемом ноутбуке с Windows, чрезвычайно компактном мини-ПК и даже Steam Deck. Однако за пределами нескольких специализированных устройств технология пока не добралась до серийных продуктов. Концептуальный AeroBlade пока не меняет ситуацию, поскольку в продажу он тоже не поступит, но рано или поздно эта технология может добраться до релизной версии и совершить революцию на рынке мобильной электроники. Возможно, уже в самом ближайшем будущем.
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