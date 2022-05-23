Lenovo представила настольную лампу YOGA L5 с беспроводным зарядным устройством мощностью 10 Вт

Lenovo YOGA L5 — первая настольная лампа технологического гиганта под брендом YOGA. Самой большой особенностью настольной лампы YOGA является беспроводная зарядная панель мощностью 10 Вт, которая также служит основанием лампы. Беспроводная зарядная база совместима с различными устройствами и моделями. Такая конструкция помогает уменьшить количество аксессуаров на рабочей станции.

В других аспектах настольная лампа YOGA разработана с 72 лампами полного спектра, а стробоскопический и синий свет можно точно контролировать с помощью светодиодного чипа двойного фиолетового света. Встроенный интеллектуальный светочувствительный модуль автоматически определяет изменения окружающего освещения и темноты, делая излучаемый свет более стабильным.

Сообщается, что настольная лампа прошла китайский стандарт сертификации уровня AA и стандарт здорового освещения уровня AAA. Конструкция световодной пластины с боковым излучением обеспечивает равномерное распределение света, а диаметр светового потока достигает 140 мм.

Пользователи могут регулировать цветовую температуру с помощью одной клавиши. Кроме того, имеется 10 уровней бесступенчатого затемнения с помощью визуальной шкалы яркости, расположенной на краю основания, которая также служит беспроводной зарядной панелью. Расположение визуальной шкалы яркости гарантирует, что ее можно будет использовать, даже если устройство заряжается на поверхности.