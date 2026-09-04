Lenovo представила недорогой ноутбук IdeaPad Vibe

Компания Lenovo представила IdeaPad Vibe — ноутбук для работы и учёбы, который должен составить конкуренцию MacBook Neo. Новинка получила сопоставимую стартовую цену и гораздо более широкий выбор цветов. Кроме того, IdeaPad Vibe будет выпускаться в версиях с экранами диагональю 14 и 15 дюймов, плюс модели на процессорах AMD и Qualcomm появятся в октябре и ноябре соответственно, а версии на Intel, предположительно с процессорами Wildcat Lake, выйдут позднее. Если MacBook Neo предлагается в четырёх цветах, то Lenovo увеличила их количество до семи. Ещё одним преимуществом перед MacBook Neo станет клавиатура с подсветкой.

При этом IdeaPad Vibe представляет собой дальнейшее развитие линейки IdeaPad Slim. Среди обновлений — полностью металлический корпус, хотя в некоторых цветовых версиях будут использоваться пластиковые элементы, а также переход с зарядного разъёма DC на USB Type-C. По количеству портов Vibe заметно превосходит MacBook Neo, однако высокой скоростью они не отличаются. Ноутбук получил два USB Type-C и два USB Type-A с пропускной способностью до 5 Гбит/сек, HDMI 1.4, 3,5-мм аудиоразъём и устройство для чтения карт microSD. Все версии IdeaPad Vibe будут оснащаться IPS LCD-дисплеями. Для некоторых вариантов предусмотрена возможность установки сенсорной OLED-панели, однако такой апгрейд доступен только для серого и синего цветов. И, к сожалению, Lenovo пока не раскрывает объём оперативной памяти в базовой версии Vibe, что может указывать на использование всего 8 ГБ.