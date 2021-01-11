Lenovo представила умные очки с дополненной реальности ThinkReality A3

Lenovo ThinkReality A3 являются одним из самых передовых и универсальных умных часов представленных на данный момент.

Умные очки ThinkReality A3 подключаются к ПК, ноутбуку и другим мобильным устройствам через кабель USB Type-C. Он универсальный, портативный и удобный, его можно использовать также как солнцезащитные очки.

Lenovo ThinkReality A3 работает на платформе Qualcomm Snapdragon XR1 для обеспечения высокого качества работы и оснащены стереоскопическими дисплеями 1080p, на которых пользователю доступно до 5 виртуальных дисплеев. 8-мегапиксельная RGB-камера поддерживает видео 1080p, а двойные камеры "fish-eye" обеспечивают отслеживание в масштабе помещения.

Ожидается, что умные очки Lenovo ThinkReality A3 поступят в продажу в середине года.