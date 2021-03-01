Lenovo представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и 6900 XT Legion Edition

На рынке производителей видеокарт появился еще один игрок - Lenovo. Компания Lenovo представила две модели Radeon RX 6800 XT и 6900 XT серии Legion Edition. Производитель взял за основу дизайн стандартной версии от AMD и усовершенствовал ее. Видеокарты имеют прямоугольную форму кожуха, трехслотовая конструкция с тремя вентиляторами и логотип "R" в форме куба в нижнем углу выделяют карту среди конкурентов. На боковой панели реализована RGB-подсветка. Металлическая пластина имеет вырез с название Legion.

О технических особенностях видеокарт и их доступности информация на данный момент отсутствует.