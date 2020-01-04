Lenovo совместно с BMW представили аккумулятор на 10 000 мАч

Компания Lenovo представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч в минималистичном дизайне и быстрой зарядкой.

Аккумулятор оснастили двумя портами USB Type-A и USB Type-C. Эти порты умеют работать одновременно и устройство может заряжать до четырех устройств за раз. Но главной особенностью аккумулятора является быстрая зарядка на 45 Вт. Устройство также поддерживает стандартны PD, QC, Apple 2.4A, PE, AFC, FCP.

Со слов компании Lenovo, при создании портативного аккумулятора использовались технологии компании BMW, что обеспечивает стабильность и высокую энергетическую выносливость.мЦену и дату начала продаж компания Lenovo пока что не объявила.