Lenovo стала лидером по поставкам компьютеров в мире

Поставки ПК в Китае в 2025 году показали уверенный рост, однако в 2026-м ожидается спад. И среди крупнейших производителей Lenovo сохраняет лидерство, заметно опережая конкурентов по объёмам продаж. Компания, выпускающая настольные и портативные компьютеры, отметила внушительный рост на 14% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом остальные участники рынка столкнулись с заметным снижением показателей. Например, Lenovo отгрузила почти 4,4 миллиона ПК в третьем квартале 2025 года и теперь контролирует 39% рынка, включая и настольные, и мобильные модели.

При этом Lenovo остаётся главным игроком и на китайском рынке, а за ней следует Huawei, которая в третьем квартале 2025 года поставила почти 1 миллион устройств, что на 7% меньше, чем годом ранее. ASUS оказалась единственной компанией, не показавшей снижения — её доля удерживается на уровне 8%, что соответствует примерно 0,9 миллионам поставок. Общий объём рынка составил около 11,3 миллиона устройств против 11,1 миллиона годом ранее, что даёт рост на 2%. Но если смотреть на совокупные поставки за весь год, рост достигает 5% благодаря более высоким результатам в первых двух кварталах. Впрочем, ситуация должна кардинально поменяться в самое ближайшее время, так как из-за роста цен на оперативную память многие модели ноутбуков подорожают — и достаточно значительно. Соответственно, спрос снизится, так как покупать дорогие модели захотят не все.