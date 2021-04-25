Lenovo thinkplus - карманный портативный всенаправленный микрофон

Компания Lenovo провела весеннее мероприятие по запуску новых устройств в Китае. На этой конференции компания анонсировала ряд компьютерных аксессуаров, включая необычный аксессуар и им является карманный портативный всенаправленный микрофонный динамик Lenovo thinkplus.

Карманный портативный всенаправленный микрофонный динамик Lenovo thinkplus - один из самых полезных аксессуаров для людей, работающих дома либо которые часто путешествуют по работе.

Lenovo thinkplus поставляется с Bluetooth версии 5.0 для беспроводного подключения к любым устройствам с поддержкой Bluetooth. Микрофон оснащен аккумулятором емкостью 500 мАч, который заряжается через USB Type-C. Автономность микрофона составляет 4 часа при записи.

Микрофон Lenovo thinkplus имеет радиус приема 1,5 м, цифровой алгоритм шумоподавления, эхоподавление и оптимизацию двойного разговора. Также микрофон поддерживает запись и перевод в реальном времени в различных приложениях для повышения производительности, включая Microsoft Teams.

На борту имеется физические кнопки и светодиодный индикатор для различных элементов управления. Карманный портативный всенаправленный микрофонный динамик Lenovo thinkplus получил розничную цену 46 долларов.