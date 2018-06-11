Летняя распродажа техники Chuwi со скидками до 25%

Через несколько дней стартует летняя распродажа гаджетов от производителя Chuwi. Распродажа будет проходить на Aliexpress c 14 по 20 июня.
Например, Chuwi Lapbook Air получит скидку в 24%. Также вы можете воспользоваться купоном 2$ при покупке от 99$ и купоном в 10$, при покупке от 199$.
Посмотреть весь ассортимент и цены гаджетов вы можете посмотреть на официальном сайте производителя.
Например, Chuwi Lapbook Air получит скидку в 24%. Также вы можете воспользоваться купоном 2$ при покупке от 99$ и купоном в 10$, при покупке от 199$.
Посмотреть весь ассортимент и цены гаджетов вы можете посмотреть на официальном сайте производителя.