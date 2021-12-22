Lexar представила модули памяти серии ARES DDR5

Компания Lexar объявляет о выпуске модулей памяти серии ARES нового поколения DDR5. Новая серия предлагает скорость начиная с 4800 МГц с рабочим напряжением 1,1 В. ARES DDR5 выглядит стильно, благодаря алюминиевому радиатору в черно-сером дизайне. Память оснащена технологией коррекции ошибок (ECC) для повышения стабильности. DDR5 от Lexar предлагает встроенную микросхему управления питанием (PMIC) для исключительного управления питанием. Кроме того, модули памяти полностью протестированы на стабильность и совместимость с новейшими процессорами Intel Alder Lake и чипсетом Z690. Производитель дает пожизненную гарантию на новые модули памяти.

Оперативная память Lexar ARES DDR5 будет доступна в Европе в первом квартале 2022 года.