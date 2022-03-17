Lexar выпустил профессиональный USB-C картридер

Lexar, ведущий мировой бренд устройств флэш-памяти, представил новый двухслотовый ридер Lexar Professional USB-C. Этот ридер идеально подходит для профессиональных фотографов и видеооператоров, которые хотят ускорить свой рабочий процесс с помощью высокоскоростной передачи файлов. Lexar Professional USB-C работает с картами SD и microSD UHS-II и обеспечивает высокую скорость передачи до 312 МБ/с при чтении. Он также оснащен двусторонним разъемом USB-C для удобной функции plug-and-play, что делает его идеальным для компьютеров с портом USB-C.

Разработанный с интерфейсом USB 3.2 Gen1, Lexar Professional USB-C также обратно совместим с портами USB 3.1 и 2.0, чтобы сделать ваш творческий процесс более универсальным. Он также оснащен светодиодным индикатором активности, поэтому вы знаете, когда передача данных завершена. Компактный дизайн Lexar Professional USB-C также позволяет фотографам и видеооператорам легко положить его в карман и взять с собой.

Lexar Professional USB-C доступен для покупки в Интернете по рекомендованной розничной цене 29,99 долларов.

Комментарии и отзывы Lexar Professional USB-С
Представлена складная подставка Mophie MagSafe для iPhone…
Представлена складная подставка Mophie MagSafe для iPhoneMophie выпустила новую складную подставку MagSafe для iPhone. Складная подставка для iPhone по цене 40 до…
Thermalright Intros CFX термопаста с широким температурным д…
Thermalright Intros CFX термопаста с широким температурным дСегодня компания Thermalright представила термопасту Thermalright Intros CFX. Термопаста работает в широк…
Обзор Dunobil Luft Uni. Смарт-компрессор с внешним аккумулят…
Обзор Dunobil Luft Uni. Смарт-компрессор с внешним аккумулятВ скором времени нас ждет переход на летнюю резину на автомобилях и также откроется сезон велосипедов, мо…
Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для …
Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для Компания Sonnet Technologies объявила о выпуске адаптера Sonnet Thunderbolt AVB для компьютеров Mac — ком…
Motorola MA1 Android Auto мгновенно был распродан после стар…
Motorola MA1 Android Auto мгновенно был распродан после старУстройство MA1 от Motorola, которое предлагает беспроводную связь с Android Auto для автомобилей, было вы…
Обзор Dunobil Fix Smart. Автомобильный держатель с автоматич…
Обзор Dunobil Fix Smart. Автомобильный держатель с автоматичНе так давно мы детально изучили автомобильный держатель Dunobi…
Адаптер быстрой зарядки Oppo 160 Вт прошел сертификацию 3C в…
Адаптер быстрой зарядки Oppo 160 Вт прошел сертификацию 3C вВ прошлом мы видели несколько сумасшедших технологий быстрой зарядки, таких как HyperCharge мощностью 200…
Беспроводное дорожное зарядное устройство Mophie MagSafe 3-в…
Беспроводное дорожное зарядное устройство Mophie MagSafe 3-вКомпания Mophie представила новое беспроводное дорожное зарядное устройство MagSafe , способное подавать …
Обзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для AppleОбзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для Apple
Обзор Dunobil Luft Uni. Смарт-компрессор с внешним аккумуляторомОбзор Dunobil Luft Uni. Смарт-компрессор с внешним аккумулятором
Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницыОбзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы
Обзор ANKER PowerPort+ Atom III. Сетевое зарядное устройство для AppleОбзор ANKER PowerPort+ Atom III. Сетевое зарядное устройство для Apple
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПКОбзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor