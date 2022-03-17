Lexar выпустил профессиональный USB-C картридер

Lexar, ведущий мировой бренд устройств флэш-памяти, представил новый двухслотовый ридер Lexar Professional USB-C. Этот ридер идеально подходит для профессиональных фотографов и видеооператоров, которые хотят ускорить свой рабочий процесс с помощью высокоскоростной передачи файлов. Lexar Professional USB-C работает с картами SD и microSD UHS-II и обеспечивает высокую скорость передачи до 312 МБ/с при чтении. Он также оснащен двусторонним разъемом USB-C для удобной функции plug-and-play, что делает его идеальным для компьютеров с портом USB-C.

Разработанный с интерфейсом USB 3.2 Gen1, Lexar Professional USB-C также обратно совместим с портами USB 3.1 и 2.0, чтобы сделать ваш творческий процесс более универсальным. Он также оснащен светодиодным индикатором активности, поэтому вы знаете, когда передача данных завершена. Компактный дизайн Lexar Professional USB-C также позволяет фотографам и видеооператорам легко положить его в карман и взять с собой.

Lexar Professional USB-C доступен для покупки в Интернете по рекомендованной розничной цене 29,99 долларов.