Lian Li ARGB PSU Strimer Plus уникальные RGB кабели для вашей системы

2020-03-05, Автор - Ramil; Продукт - Lian Li ARGB PSU Strimer Plus ; [18]
Lian Li ARGB PSU Strimer Plus представлен с 24-контактным и 8-контактным удлинителем с ARGB PSU Strimer Plus.

Кабели оснащены 120 светодиодами в 24-контактном кабеле и 108 светодиодами в 8-контактном кабеле. RGB подсветка обеспечивает уникальность вашей системе. Комплект удлинителей предлагают в общей сложности 84 отдельных эффекта, благодаря 7 уровням яркости и 18 световым режимам (Есть статический режим).

В комплекте поставляется контроллер, с помощью которого можно управлять подсветкой. Кабели Strimer Plus обеспечивают простую и быструю установку. Комплект кабелей Lian Li ARGB PSU Strimer Plus уже доступны для заказа.

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