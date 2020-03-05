Lian Li ARGB PSU Strimer Plus уникальные RGB кабели для вашей системы

Lian Li ARGB PSU Strimer Plus представлен с 24-контактным и 8-контактным удлинителем с ARGB PSU Strimer Plus.

Кабели оснащены 120 светодиодами в 24-контактном кабеле и 108 светодиодами в 8-контактном кабеле. RGB подсветка обеспечивает уникальность вашей системе. Комплект удлинителей предлагают в общей сложности 84 отдельных эффекта, благодаря 7 уровням яркости и 18 световым режимам (Есть статический режим).

В комплекте поставляется контроллер, с помощью которого можно управлять подсветкой. Кабели Strimer Plus обеспечивают простую и быструю установку. Комплект кабелей Lian Li ARGB PSU Strimer Plus уже доступны для заказа.