Lian Li показали первый RGB кабель питания

Lian Li анонсирует новейшие удлинительные кабеля Lian Li Strimer. Традиционные кабели PSU либо скудны, либо кажутся беспорядочными, и это становится проблемой для сборщиков и геймеров. Кабели в оплетке более эстетичны и упрощают наведение порядка в корпусе вкупе с специальными гребешками, обеспечивающими фиксацию проводов с эстетичным и равномерном соединении. Конструкторы Lian Li сделали следующий шаг, создав кабель Strimer, который имеет полноценную RGB подсветку.

Светодиодный удлинительный кабель Lian Li Strimer можно настроить с помощью программного обеспечения вашей материнской платы через адресный интерфейс. Материнские платы с адресным RGB интерфейсом могут легко управлять и настраивать подсветку Strimer. Lian Li интегрировал различные варианты освещения в Strimer, чтобы пользователи могли свободно выбирать любой из эффектов освещения.