Lian Li представила блок питания SP850 SFX мощностью 850 Вт

SP850 имеет КПД 91,55% при 115 В переменного тока при нагрузке 50%, что близко к условиям 80PLUS PLATINIUM при КПД 92% при 115 В переменного тока при 50%, что обеспечивает меньшее энергопотребление. Блок питания LIAN LI SP850 работает тихо, оснащен 92-мм вентилятором с гидравлическим подшипником, работающим в «режиме нулевой скорости вращения» до тех пор, пока блок питания не достигнет нагрузки 40% или когда температура окружающей среды не достигнет 60°C. В комплект блока питания SP850 входит 12-контактный разъем питания PCIe 5.0 толщиной 16 AWG для передачи 350–400 Вт, и для него не требуется адаптер для современных и совместимых графических карт. Блок питания SP850 также оснащен ограничителем пускового тока, который обеспечивает стабильные условия работы.