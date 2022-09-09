Lian Li представила блок питания SP850 SFX мощностью 850 Вт

LIAN LI представила свой новый блок питания SP850 SFX мощностью 850 Вт в форм-факторе SFX с подключением PCIe Gen 5.0. Новый блок питания также имеет меньший форм-фактор и два цвета, черный и белый, в алюминиевом корпусе. Блок питания SP850 от LIAN LI предлагает сертификат эффективности 80 PLUS GOLD с полностью модульными кабелями в оплетке, чтобы поддерживать чистый внешний вид в любой компьютерной конфигурации. Использование высокопрочных японских электролитических конденсаторов позволяет блоку питания работать дольше, чем номинальные блоки питания, представленные на рынке. LIAN LI также включил кабель питания PCIe 5.0 (12 + 4 контакта), чтобы поддерживать новейший стандарт подключения питания.

SP850 имеет КПД 91,55% при 115 В переменного тока при нагрузке 50%, что близко к условиям 80PLUS PLATINIUM при КПД 92% при 115 В переменного тока при 50%, что обеспечивает меньшее энергопотребление. Блок питания LIAN LI SP850 работает тихо, оснащен 92-мм вентилятором с гидравлическим подшипником, работающим в «режиме нулевой скорости вращения» до тех пор, пока блок питания не достигнет нагрузки 40% или когда температура окружающей среды не достигнет 60°C. В комплект блока питания SP850 входит 12-контактный разъем питания PCIe 5.0 толщиной 16 AWG для передачи 350–400 Вт, и для него не требуется адаптер для современных и совместимых графических карт. Блок питания SP850 также оснащен ограничителем пускового тока, который обеспечивает стабильные условия работы.
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