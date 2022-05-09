Lian Li представила кабели нового поколения STRIMER PLUS V2 ARGB

Компания Lian Li анонсировала кабели STRIMER PLUS V2 ARGB 2-го поколения.

Доступный для 24-контактных разъемов материнской платы, 8-контактного графического процессора (2x6+2-контактный) и тройного 8-контактного графического процессора (3x6+2-контактный), STRIMER PLUS V2 предлагает повышенную яркость с новым рассеивателем бокового света, большую гибкость с силовыми кабелями в силиконовой оболочке, улучшенной совместимостью с изолированными разъемами на стороне графического процессора, а также с собственным программным управлением и независимой настройкой световых каналов с помощью L-Connect 3.

Новый контроллер STRIMER PLUS V2 теперь изначально распознается L-Connect 3, новой версией программного обеспечения UNI FAN от LIAN LI, которое расширяет его функциональные возможности. L-Connect 3 позволяет пользователям быстро изменять световые эффекты кабелей ARGB.

Lian Li STRIMER PLUS V2 ARGB доступен для предварительного заказа с 6 мая 2022 года.