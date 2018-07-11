Lian-Li выпускает удлинительный кабель с RGB подсветкой Lian-Li Strimer

Lian-Li наконец выпускает удлинительный кабель Strimer на 24pin(материнской платы), он имеет полный адресный модуль RGB освещения. 24-контактный удлинительный кабель ATX был удостоен награды за дизайн и инновации Computex за то, что он является первым в своем роде.

Strimer имеет всего 2 слоя кабелей, нижний слой представляет собой стандартные 24-контактный удлинительные кабеля питания, который совместимы с любыми материнскими платами, а верхний слой состоит из двенадцати отдельных кабелей с управляемой RGB подсветкой. Нижний слой оплетки имеет мягкий белый окрас, который дополняется дополнительным слоем с подсветкой. Верхний слой аккуратно крепится к нижней части с помощью кабельных гребней, что позволяет легко их подключать к материнской плате.

Эффекты освещения можно контролировать с помощью встроенного PCIe контроллера , который непосредственно подключается к кабелю. Lian Li Strimer имеет несколько предустановленных режимов, и они доступны с нажатием кнопки на контроллере PCIe. В качестве альтернативы, Strimer можно синхронизировать с другими компонентами освещения, подключив их непосредственно к совместимой материнской плате.Удлинительный кабель доступен для предварительного заказа за 35,99 фунтов стерлингов.