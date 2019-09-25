Лидеры среди смартфонов по продажам в мире в 2019 году

Топ-10 самых продаваемых смартфонов

Анализ мирового рынка показал, что вопреки всеобщим ожиданиям, топовую позицию в списке продаж занимают не смартфоны Xiaomi, а прошлогодний iPhone.

Очевидно, что стратегия Apple по созданию «доступного» iPhone окупилась. Бренд реализовал более 26,4 млн. единиц iPhone XR только в первой половине 2019 года.

Плюсы:

«бюджетный» iPhone XR обеспечивает большинство функций iPhone X и XS;

дисплей;

безупречная работа.

Минусы:

одинарная задняя камера без оптического зума;

яркий LCD-экран по-прежнему на шаг отстает от OLED iPhone XS по контрасту.

Вторую позицию с 13,4 млн. проданных единиц занимает Samsung А10 – самый бюджетный из серии Galaxy.

Плюсы:

отличная автономность;

шустрый процессор для базовых функций.

Минусы:

дизайн;

минимальный набор функций.

На третьем месте – еще одна модель от Samsung: Galaxy A50 и более 12 млн. проданных единиц.

Плюсы:

надежная камера, подэкранный сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников;

длительный срок службы батареи;

доступная цена.

Минусы:

максимальное разрешение видео всего 1080p;

низкая громкость динамиков.

Несмотря на то, что iPhone 8 был выпущен в 2017 году, его продажи составили более 10,3 млн. единиц, что обеспечило продукту Apple четвертую позицию в рейтинге.

Плюсы:

беспроводная зарядка;

высокая производительность.

Минусы:

отсутствует разъем для наушников;

небольшое время автономной работы;

нет двойной камеры.

Бюджетная модель Redmi 6A от бренда Xiaomi оказалась пятой в списке самых продаваемых смартфонов с объемом продаж более 10 млн. устройств за первое полугодие.

Плюсы:

прочный корпус;

доступная цена.

Минусы:

камера имеет тенденцию переэкспонировать снимки.

Сразу за ним идет еще одна модель от Xiaomi – Redmi Note 7 с практически идентичными показателями на рынке.

Плюсы:

доступная ценовая политика;

full-HD+ дисплей;

двойная камера.

Минусы:

фронтальная камера.

Седьмую позицию занимает еще один смартфон Samsung – бюджетный Galaxy J2 Core с 9.9 млн. проданных единиц.

Плюсы:

громкий динамик;

съемный аккумулятор.

Минусы:

устаревший дизайн;

малый объем оперативной памяти.

Восьмая строчка отошла китайскому бренду Oppo, реализовавшему более 9.7 млн. смартфонов А5.

Плюсы:

дизайн;

есть возможность для расширения памяти.

Минусы:

невысокая производительность;

у фронтальной камеры нет функции HDR.

Самая дорогая из прошлогодних моделей Apple – занимает девятую позицию рейтинга с 9,6 млн. проданных iPhone Xs Max.

Плюсы:

превосходный дисплей;

время автономной работы;

производительность;

поддержка двух SIM-карт.

Минусы:

завышенная стоимость.

Завершает десятку самых продаваемых смартфонов в мире – Samsung Galaxy A30, которых только в первом полугодии было продано более 9.2 млн. единиц.

Плюсы:

поддержка потокового HD;

время автономной работы.

Минусы:

“не тянет” динамические игры;

маркий глянцевый корпус.

Что касается российского рынка, то здесь картина немного иная. По данным крупных ритейл-сетей значится, что лидирующие позиции у смартфонов от Apple и Samsung, вслед за которыми идут китайские гиганты: Xiaomi, Honor и Huawei (с долей рынка 22%, 19,5% и 8,5% соответственно). При этом большинство продаж осуществляется на кредитные деньги - в рассрочку или с микрозаймом. Сотрудники сайта займов, подтверждают что покупка смартфона одна из популярных целей для микрокредитов.