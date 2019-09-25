Лидеры среди смартфонов по продажам в мире в 2019 году

Топ-10 самых продаваемых смартфонов
Анализ мирового рынка показал, что вопреки всеобщим ожиданиям, топовую позицию в списке продаж занимают не смартфоны Xiaomi, а прошлогодний iPhone.
Очевидно, что стратегия Apple по созданию «доступного» iPhone окупилась. Бренд реализовал более 26,4 млн. единиц iPhone XR только в первой половине 2019 года.
Плюсы:
- «бюджетный» iPhone XR обеспечивает большинство функций iPhone X и XS;
- дисплей;
- безупречная работа.
Минусы:
- одинарная задняя камера без оптического зума;
- яркий LCD-экран по-прежнему на шаг отстает от OLED iPhone XS по контрасту.
Вторую позицию с 13,4 млн. проданных единиц занимает Samsung А10 – самый бюджетный из серии Galaxy.
Плюсы:
- отличная автономность;
- шустрый процессор для базовых функций.
Минусы:
- дизайн;
- минимальный набор функций.
На третьем месте – еще одна модель от Samsung: Galaxy A50 и более 12 млн. проданных единиц.
Плюсы:
- надежная камера, подэкранный сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников;
- длительный срок службы батареи;
- доступная цена.
Минусы:
- максимальное разрешение видео всего 1080p;
- низкая громкость динамиков.
Несмотря на то, что iPhone 8 был выпущен в 2017 году, его продажи составили более 10,3 млн. единиц, что обеспечило продукту Apple четвертую позицию в рейтинге.
Плюсы:
- беспроводная зарядка;
- высокая производительность.
Минусы:
- отсутствует разъем для наушников;
- небольшое время автономной работы;
- нет двойной камеры.
Бюджетная модель Redmi 6A от бренда Xiaomi оказалась пятой в списке самых продаваемых смартфонов с объемом продаж более 10 млн. устройств за первое полугодие.
Плюсы:
- прочный корпус;
- доступная цена.
Минусы:
- камера имеет тенденцию переэкспонировать снимки.
Сразу за ним идет еще одна модель от Xiaomi – Redmi Note 7 с практически идентичными показателями на рынке.
Плюсы:
- доступная ценовая политика;
- full-HD+ дисплей;
- двойная камера.
Минусы:
- фронтальная камера.
Седьмую позицию занимает еще один смартфон Samsung – бюджетный Galaxy J2 Core с 9.9 млн. проданных единиц.
Плюсы:
- громкий динамик;
- съемный аккумулятор.
Минусы:
- устаревший дизайн;
- малый объем оперативной памяти.
Восьмая строчка отошла китайскому бренду Oppo, реализовавшему более 9.7 млн. смартфонов А5.
Плюсы:
- дизайн;
- есть возможность для расширения памяти.
Минусы:
- невысокая производительность;
- у фронтальной камеры нет функции HDR.
Самая дорогая из прошлогодних моделей Apple – занимает девятую позицию рейтинга с 9,6 млн. проданных iPhone Xs Max.
Плюсы:
- превосходный дисплей;
- время автономной работы;
- производительность;
- поддержка двух SIM-карт.
Минусы:
- завышенная стоимость.
Завершает десятку самых продаваемых смартфонов в мире – Samsung Galaxy A30, которых только в первом полугодии было продано более 9.2 млн. единиц.
Плюсы:
- поддержка потокового HD;
- время автономной работы.
Минусы:
- “не тянет” динамические игры;
- маркий глянцевый корпус.
Что касается российского рынка, то здесь картина немного иная. По данным крупных ритейл-сетей значится, что лидирующие позиции у смартфонов от Apple и Samsung, вслед за которыми идут китайские гиганты: Xiaomi, Honor и Huawei (с долей рынка 22%, 19,5% и 8,5% соответственно). При этом большинство продаж осуществляется на кредитные деньги - в рассрочку или с микрозаймом. Сотрудники сайта займов, подтверждают что покупка смартфона одна из популярных целей для микрокредитов.