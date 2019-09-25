Лидеры среди смартфонов по продажам в мире в 2019 году

2019-09-25, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - iPhone 11; [90]

Топ-10 самых продаваемых смартфонов

Анализ мирового рынка показал, что вопреки всеобщим ожиданиям, топовую позицию в списке продаж занимают не смартфоны Xiaomi, а прошлогодний iPhone.

Очевидно, что стратегия Apple по созданию «доступного» iPhone окупилась. Бренд реализовал более 26,4 млн. единиц iPhone XR только в первой половине 2019 года.

Плюсы:

  • «бюджетный» iPhone XR обеспечивает большинство функций iPhone X и XS;
  • дисплей;
  • безупречная работа.

Минусы:

  • одинарная задняя камера без оптического зума;
  • яркий LCD-экран по-прежнему на шаг отстает от OLED iPhone XS по контрасту.

Вторую позицию с 13,4 млн. проданных единиц занимает Samsung А10 – самый бюджетный из серии Galaxy.

Плюсы:

  • отличная автономность;
  • шустрый процессор для базовых функций.

Минусы:

  • дизайн;
  • минимальный набор функций.

На третьем месте – еще одна модель от Samsung: Galaxy A50 и более 12 млн. проданных единиц.

Плюсы:

  • надежная камера, подэкранный сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников;
  • длительный срок службы батареи;
  • доступная цена.

Минусы:

  • максимальное разрешение видео всего 1080p;
  • низкая громкость динамиков.

Несмотря на то, что iPhone 8 был выпущен в 2017 году, его продажи составили более 10,3 млн. единиц, что обеспечило продукту Apple четвертую позицию в рейтинге.

Плюсы:

  • беспроводная зарядка;
  • высокая производительность.

Минусы:

  • отсутствует разъем для наушников;
  • небольшое время автономной работы;
  • нет двойной камеры.

Бюджетная модель Redmi 6A от бренда Xiaomi оказалась пятой в списке самых продаваемых смартфонов с объемом продаж более 10 млн. устройств за первое полугодие.

Плюсы:

  • прочный корпус;
  • доступная цена.

Минусы:

  • камера имеет тенденцию переэкспонировать снимки.

Сразу за ним идет еще одна модель от Xiaomi – Redmi Note 7 с практически идентичными показателями на рынке.

Плюсы:

  • доступная ценовая политика;
  • full-HD+ дисплей;
  • двойная камера.

Минусы:

  • фронтальная камера.

Седьмую позицию занимает еще один смартфон Samsung – бюджетный Galaxy J2 Core с 9.9 млн. проданных единиц.

Плюсы:

  • громкий динамик;
  • съемный аккумулятор.

Минусы:

  • устаревший дизайн;
  • малый объем оперативной памяти.

Восьмая строчка отошла китайскому бренду Oppo, реализовавшему более 9.7 млн. смартфонов А5.

Плюсы:

  • дизайн;
  • есть возможность для расширения памяти.

Минусы:

  • невысокая производительность;
  • у фронтальной камеры нет функции HDR.

Самая дорогая из прошлогодних моделей Apple – занимает девятую позицию рейтинга с 9,6 млн. проданных iPhone Xs Max.

Плюсы:

  • превосходный дисплей;
  • время автономной работы;
  • производительность;
  • поддержка двух SIM-карт.

Минусы:

  • завышенная стоимость.

Завершает десятку самых продаваемых смартфонов в мире – Samsung Galaxy A30, которых только в первом полугодии было продано более 9.2 млн. единиц.

Плюсы:

  • поддержка потокового HD;
  • время автономной работы.

Минусы:

  • “не тянет” динамические игры;
  • маркий глянцевый корпус.

Что касается российского рынка, то здесь картина немного иная. По данным крупных ритейл-сетей значится, что лидирующие позиции у смартфонов от Apple и Samsung, вслед за которыми идут китайские гиганты: Xiaomi, Honor и Huawei (с долей рынка 22%, 19,5% и 8,5% соответственно). При этом большинство продаж осуществляется на кредитные деньги - в рассрочку или с микрозаймом. Сотрудники сайта займов, подтверждают что покупка смартфона одна из популярных целей для микрокредитов.


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