Life360 покупает Tile за 205 миллионов долларов

Life360 объявила, что покупает Tile в рамках сделки на сумму 205 миллионов долларов, и Tile продолжит свое существование как самостоятельный бренд. Компания также объявила, что генеральный директор Tile Си Джей Пробер войдет в совет директоров Life 360. На протяжении многих лет Tile разрабатывала свою линейку продуктов с помощью множества различных трекеров и налаживания партнерских отношений с другими компаниями для использования своих технологий. У Tile также есть услуга подписки, Tile Premium, с дополнительными функциями, заменой батарей и страховкой от возможных потерь. Однако все изменилось, когда Apple и Google начали создавать свои собственные GPS трекеры в iPhone и устройствах Android.

Life360 стремится упростить безопасность, чтобы семьи могли жить полноценной жизнью. "С приобретением компании Tile, мы теперь сможем предоставить уникальное и всеобъемлющее решение для поиска людей, домашних животных и вещей, которые больше всего волнуют семьи", "Это приобретение знаменует собой важный шаг на пути к тому, чтобы Life360 воплотил в жизнь свое видение ведущей мировой платформы для служб безопасности и определения местоположения. Мы очень рады приветствовать Tile в семье Life 360" - сказал Крис Халлс, соучредитель и главный исполнительный директор Life360.