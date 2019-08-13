Lightning кабели для взлома компьютеров Apple

MG самостоятельно переделал несколько оригинальных кабелей, установив в них разработанный чип, и теперь предлагает аксессуар с шутливым именем OMGCable для взлома Mac за $200. В комплекте с аксессуаром есть «памятка хакера», в которой перечислены основные команды, с помощью которых можно освоить азы работы в приложении «Терминал» на Mac.Процедура взлома выглядит весьма просто. Жертва подключает кабель к своему Mac. Встроенному в аксессуар чипу назначается IP-адрес, после чего через приложение «Терминал» (аналог командной строки в Windows) можно осуществлять любые операции с ноутбуком или компьютером жертвы. Единственное ограничение для работоспособности такого Lightning-аксессуара — доступность на расстоянии не более 90 метров.Секрет разработки хакера под ником MG — в установленном чипе, доступ к которому осуществляется удалённо. Визуально же аксессуар ничем не отличается от оригинальных кабелей Lightning, предназначенных для зарядки и синхронизации планшетов, смартфонов и плееров Apple.Но практически на любую защиту найдётся эффективный способ взлома. На конференции DEF CON один из участников анонсировал Lightning-кабель, с помощью которого можно взломать любой Mac. При этом пользователь никогда не поймет, что с аксессуаром что-то не так.