Лимитированная серия геймерских кресел Harley Quinn от Secretlab

Компания Secretlab выпустила ограниченную версию игровых кресел Birds of Prey Limited Edition вдохновленное одной из многих уникальных нарядов Харли Куинн. Дизайн выполнен из искусственного кремового кожзаменителя с яркими пятнами на боковых крыльях и внутренней стороне основания сидений.

Яркая и слегка сумасшедшая натура Харли Куинн выражается легкомысленными штрихами, такими как ее подпись, беспорядочно нарисованная на спинке, культовый поцелуй с губной помадой и сердечки, которые обрамляют логотип Secretlab.

Birds of Prey Limited Edition основана на серии стульев Secretlab 2020 года с такими же регулируемыми подлокотниками и модернизированной искусственной кожей. Компания выпустит всего 200 единиц геймерских кресел, которые разойдутся по всему миру.