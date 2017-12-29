Линейка акустических систем LG'S 2018 оснащена превосходным звуком и интеллектуальными функциями

LG будет демонстрировать превосходный, более четкий и разумный ассортимент высококачественных аудио-продуктов. От звуковых панелей Dolby Atmos до портативных динамиков Bluetooth и новейшего динамика с искусственным интеллектом (LG) у LG есть что-то для каждого любителя музыки и кино.Звук, все вокруг и вышеНовая звуковая панель LG105 обеспечивает высокую мощность 550 Вт и поддерживает 5.1.2 каналов, используя технологию Dolby Atmos. Уникальный аспект технологии заключается в том, что уникальные «звуковые объекты» могут быть точно размещены в любом месте трехмерного пространства для погружающегося звука со всех сторон, включая потолок, что повышает реализм и эффект находиться в центре событий , Чтобы создать такой мощный, текстурированный звук, SK10Y оснащен несколькими динамиками, включая пару мощных динамиков в сабвуфере, чтобы охватить слушателя со всех сторон.

Партнерство LG с Meridian Audio принесло пользу динамику SK10Y с инновационными усовершенствованиями аудио, которые обеспечивают непревзойденное качество прослушивания. В качестве пионера высокопроизводительного высококачественного аудио и авторитета в области цифровой обработки сигналов (DSP) и области психоакустики Meridian оснастила SK10Y высоким уровнем производительности, включая технологию Bass and Space, чтобы охватить слушателей богатым, бескомпромиссным звуком. Независимо от того, где сидит слушатель, звуки кажутся более теплыми и захватывающими.С точки зрения дизайна, SK10Y является поворотным устройством головы с его гармоничными, современно выглядящими краями и тонким профилем, который легко вписывается под многие модели LG 2018 OLED или SUPER UHD TV. Устройство также чрезвычайно доступно, с полным подключением к концентраторам, динамикам и другим интеллектуальным устройствам, поддерживающим Chromecast. Просто скажите «ОК Google» и ваш запрос начать воспроизведение любимой песни, подкаста или аудиоклипа из вашего любимого онлайн-потокового сервиса.