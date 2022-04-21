Линейка графических процессоров Intel Arc Alchemist будет включать графическую карту начального уровня A310 4 ГБ

Ходят слухи, что линейка графических карт Intel Arc Alchemist A-Series будет включать в себя абсолютно бюджетную видеокарту, известную как A310. Хотя Intel никогда официально не выпускала DG1 для настольных ПК, GPU все же оказался в сегменте OEM с опциями от ряда AIB, включая ASUS . Графическая карта DG1, будучи дизайном начального уровня, обрела некоторую популярность благодаря своей низкой цене и набору функций. Основываясь на новом слухе, ожидается, что Intel выпустит преемника графической карты DG1 в виде графической карты Arc A310.

В предыдущем отчете уже говорилось о четырех настольных видеокартах Intel Arc A-Series на базе графических процессоров Alchemist DG2. Если слухи об Arc A310 верны, то это будет пятая видеокарта в линейке. Название A310 в значительной степени подводит итог тому, что представляет собой эта карта: видеокарта начального уровня с низким энергопотреблением, которая будет нацелена на сегмент OEM. Вполне возможно, что эта карта будет выпущена только в OEM-сегменте и не увидит выпуска DIY, такого как RX 6400.

С точки зрения спецификаций, Arc A310 будет урезанной видеокартой, расположенной ниже Arc A380 и Arc A350. Он будет использовать ядро ​​​​графического процессора ACM-G11 и иметь 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битный интерфейс шины. Что касается количества ядер, то он может либо сохранить 96 EU, как у серии Arc A350, либо уменьшиться еще больше, всего с 64 включенными EU. Это будет половина всего графического процессора ACM-G11, на котором он основан. Говорят, что производительность будет ниже, чем у видеокарты Radeon RX 6400.