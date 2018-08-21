Линейки памяти HyperX Predator DDR4 RGB и Predator DDR4 были расширены

HyperX объявили о расширении линеек памяти Predator DDR4 RGB и Predator DDR4. Predator DDR4 RGB теперь работает с частотой до 4000 МГц, а HyperX Predator DDR4 получила увеличенную скорость работы, емкость до 128 ГБ и частоту до 4133 МГц. Память HyperX предназначена для сборщиков ПК, энтузиастов и системных интеграторов, которым необходимы быстрые компактные модули.

Линейки Predator DDR4 RGB и Predator DDR4 подойдут для игровых систем, оборудованных новейшими процессорами Intel или AMD. Новинки оснащены профилями Intel XMP-ready, оптимизированными для повышенной производительности. Модель HyperX Predator DDR4 RGB также оснащена светодиодной RGB-подсветкой с эффектами. Память совместима с программным обеспечением для управления подсветкой от ряда производителей материнских плат – ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и Asrock Polycom RGB. Дополнительная информация о совместимости программного обеспечения и материнской платы доступна в сети на сайтах партнеров.

HyperX Predator DDR4 – это высокочастотная память с низкой задержкой и емкостью от 4 ГБ до 16 ГБ в одном модуле, а также емкостью 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ в наборах из двух, четырех и восьми модулей. Все модули на 100% протестированы на заводе-изготовителе и обеспечены пожизненной гарантией. Линейка Predator DDR4 гарантирует исключительную производительность и высокую надежность.