Linksys WRT32XB для настоящих геймеров

Официально представлен игровой роутер Linksys WRT32XB, который предназначен для настоящих геймеров. Собственно, стоит такая штука 250 долларов, то есть это довольно дорогой девайс, который подойдет далеко не каждому пользователю. В первую очередь модель будет интересна владельцам Xbox One и их модернизаций, так как роутер умеет распознавать трафик с этих консолей и обеспечивать их наибольшей скоростью подключения. Не могу сказать, что это главная фишка новинки, но выглядит девайс очень круто. Здесь имеется поддержка разных частотных диапазонов, есть подключение по разным портам и так далее. Крутой вариант для какой-то игровой комнаты, но брать такую модель для обычной квартиры или дома не совсем разумно — слишком дорого. Да и обычные варианты долларов за 100 обеспечат вас тем же набором функций.