Lioncast представила игровую мышь LM15

Берлинская компания Lioncast выпустила игровую мышь LM15. Несмотря на невысокую цену в 29,99 евро, игровая мышь должна понравиться даже самым требовательным игрокам. Как и в случае с LM25, Lioncast также устанавливает 13 программируемых клавиш на LM15, что делает мышь универсальной.

Благодаря сменным весам и эргономичной форме, Lioncast LM15 не должен утомлять после долгой игровой сессии. LM15 имеет RGB освещение, которое можно индивидуально настроить с помощью программного обеспечения Lioncast. Внутренняя память обеспечивает пространство для профилей, например, для быстрой адаптации скорости к различным играм.

Датчик PixArt PAW3327 обеспечивает до 6,2000 точек на дюйм и время отклика всего 1 мс. Благодаря высококачественным скольжениям из PTFE (скользящим ножкам) по заявлению производителя, возможно ускорение до 30G. Коммутаторы от Omron имеют гарантированное удобство использования в 10 миллионов кликов.