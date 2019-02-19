Лодка по очистке водоемов Good Ship IKEA

Компания IKEA разработала лодку Good Ship IKEA с дистанционным управлением, которая очищает воду от мусора.

Это может выглядеть со стороны глупо и непринужденно, как резиновая игрушка в ванной, но это очень функциональное устройство. Лодка использует технологию очистки окружающей среды, которая может собирать до 20 килограмм мусора за раз. Как и некоторые воздушные беспилотники, пульт дистанционного управления обеспечивает вид от первого лица благодаря камере. Две лодки уже служат в Deptford Creek на юго-востоке Лондона до 19 февраля, и IKEA дает людям возможность управлять лодками в рамках образовательной инициативы. Как только эта деятельность закончится, сеть магазинов планирует пожертвовать лодки для благотворительной организации Hubbub.