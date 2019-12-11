Logitech 4K Pro Magnetic для монитора Apple

Сегодня состоялся официальный анонс веб-камеры Logitech 4K Pro Magnetic, которую создали специально для монитора Apple Pro Display XDR. Это достаточно интересное решение со стороны производителя, ведь новый яблочный монитор стоит без малого пять тысяч долларов, а это довольно приличная сумма, которая будет доступна далеко не каждому пользователю. А еще и сама веб-камера стоит 200 долларов, что крайне дорого по нынешним меркам, это практически стоимость видеокарты среднего класса. Вероятно, ставка сделана на то, что конкурентов у данного продукта на рынке нет, а значит можно будет спокойно победить и захватить целую армию тех, кто купит этот монитор и захочет пользоваться видеосвязью. Цена для нашего рынка пока что не называется.