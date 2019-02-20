Logitech C920s Pro HD стоит 70 долларов

Официально анонсирована новая веб-камера Logitech C920s Pro HD, которая стоит 70 долларов и создавалась для тех, кто хочет получить действительно качественную картинку во время видеозвонков. Конечно, никто не запрещает вам использовать новинку для ведения прямых трансляций, например, либо для работы с разного рода видео контентом. Но, позиционируется веб-камера как отличный вариант для звонков по разнообразным программам, позволяющим общаться на большом расстоянии с другими людьми. Это действительно крутой продукт с массой дополнительных бонусов, которые вам точно понравятся. Особенно круто реализована система настройки камеры под ваши нужды — сразу понимаешь, что камеру делали профессионалы своего дела.