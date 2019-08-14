Logitech G Pro X - выбор профессионалов

2019-08-14, Автор - Ramil; Продукт - Logitech; [71]
К разработке гарнитур G Pro X привлекли киберспортсменов.

Дизайн модели приятный и неброский. Никакой яркой подсветки, никаких кричащих цветов: матовый черный пластик и блестящий серый металл. Массивные элементы, витые провода и круглые чашки напоминают об устройствах, которыми пользуются на радио и ТВ. Оголовье изнутри отделано искусственной кожей с мягкой подкладкой. Logitech G Pro X сидит плотно и не слетает даже при очень резких поворотах головы. При этом наушники сильно не давят даже после нескольких часов использования. При желании амбюшуры с покрытием «под кожу» можно заменить на тканевые — они идут в комплекте.

Logitech G PRO X отлично передают разницу в деталях: выстрелы или шаги противника хорошо различимы без потери нюансов — даже в тех ситуациях, когда врагов много. Если включить режим объёмного звука, впечатляешься ещё сильнее, понять, откуда приближается враг и с какой стороны стреляют, легко. Такой эффект нужен прежде всего профессиональным киберспортсменам. В кино и музыке G Pro X тоже показывают себя отлично — особенно если речь идет классической музыке, где чистота звучания важна.

Но главное в Logitech G Pro X — широта кастомизаций настроек микрофона благодаря технологии Blue Voice. Она позволяет изменять голос в реальном времени — достаточно выбрать необходимый пресет или создать собственный. Считаете свой голос слишком высоким и резким? Не беда, его можно смягчить. Или сделать более звонкой невыразительную речь. Настройки улучшают голос, делая его ярче — товарищи по команде вас обязательно услышат. Проверить, что вам больше подойдёт, можно сразу же, записав в фирменной утилите короткий сэмпл и наложив пресеты.

Такая гарнитура подойдёт не только геймерам, которые подолгу играют с товарищами, но и тем, кто хочет стримить.

Наушники поступят в продажу в августе этого года. Их стоимость составит 9990 рублей — за продвинутую версию Pro X.


Комментарии и отзывы Logitech
Acer Nitro EI1 - монитор для геймеров...
Acer Nitro EI1 - монитор для геймеровКомпания Acer представила в России ультраширокоформатный монитор Nitro EI1. Модель Nitro EI491CRP при ди...
Hi-Fi плеер Cayin N6 MK2...
Hi-Fi плеер Cayin N6 MK2Производитель портативных аудиоплееров Cayin представил на российском рынке модель N6 MK2. Обновлённый пл...
Мини-ПК Shuttle DS10U без вентилятора с ...
Мини-ПК Shuttle DS10U без вентилятора с Компания Shuttle разработала DS10U в виде компактного Digital Signage. Устройство не имеет вентилятор...
Sony PlayStation 5 представят 12 февраля...
Sony PlayStation 5 представят 12 февраляАнонс Sony PlayStation 5 намечен на 12 февраля. Мероприятие PlayStation Meeting 2020 пройдет в этот де...
По версии DxOMark, Samsung Galaxy Note10...
По версии DxOMark, Samsung Galaxy Note10Большинство поклонников мобильной фотографии понравится Galaxy Note 10+ 5G. Несмотря на размеры своих ...
AMD выпускает бюджетную серию графически...
AMD выпускает бюджетную серию графическиВ настоящее время AMD стремится укрепить свои позиции в секторах графических процессоров среднего и вы...
Для Samsung Galaxy Note10 вышло первое о...
Для Samsung Galaxy Note10 вышло первое оДля недавно представленного флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 вышло первое обновление под номе...
Флагманский смартфон Meizu 16s Pro показ...
Флагманский смартфон Meizu 16s Pro показОдин из боссов компании Meizu опубликовал первый официальный рендер флагманского смартфона Meizu 16s Pro,...


Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистратор
Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3GОбзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G
Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor