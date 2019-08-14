Logitech G Pro X - выбор профессионалов

К разработке гарнитур G Pro X привлекли киберспортсменов.

Дизайн модели приятный и неброский. Никакой яркой подсветки, никаких кричащих цветов: матовый черный пластик и блестящий серый металл. Массивные элементы, витые провода и круглые чашки напоминают об устройствах, которыми пользуются на радио и ТВ. Оголовье изнутри отделано искусственной кожей с мягкой подкладкой. Logitech G Pro X сидит плотно и не слетает даже при очень резких поворотах головы. При этом наушники сильно не давят даже после нескольких часов использования. При желании амбюшуры с покрытием «под кожу» можно заменить на тканевые — они идут в комплекте.

Logitech G PRO X отлично передают разницу в деталях: выстрелы или шаги противника хорошо различимы без потери нюансов — даже в тех ситуациях, когда врагов много. Если включить режим объёмного звука, впечатляешься ещё сильнее, понять, откуда приближается враг и с какой стороны стреляют, легко. Такой эффект нужен прежде всего профессиональным киберспортсменам. В кино и музыке G Pro X тоже показывают себя отлично — особенно если речь идет классической музыке, где чистота звучания важна.

Но главное в Logitech G Pro X — широта кастомизаций настроек микрофона благодаря технологии Blue Voice. Она позволяет изменять голос в реальном времени — достаточно выбрать необходимый пресет или создать собственный. Считаете свой голос слишком высоким и резким? Не беда, его можно смягчить. Или сделать более звонкой невыразительную речь. Настройки улучшают голос, делая его ярче — товарищи по команде вас обязательно услышат. Проверить, что вам больше подойдёт, можно сразу же, записав в фирменной утилите короткий сэмпл и наложив пресеты.

Такая гарнитура подойдёт не только геймерам, которые подолгу играют с товарищами, но и тем, кто хочет стримить.

Наушники поступят в продажу в августе этого года. Их стоимость составит 9990 рублей — за продвинутую версию Pro X.