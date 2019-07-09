Logitech G Pro X для заядлых геймеров

Официально представлена новая игровая гарнитура Logitech G Pro X, которую создавали специально для больших фанатов соревновательных игр. Производитель сделал большой упор именно на комфорте во время длительных игровых сессий — ваши уши не будут болеть, в голову ничего не надавит, никакого дискомфорта. С другой стороны, качество звука и микрофона тоже на высоком уровне, так как продукт создавали для требовательных игроков с определенными задачами. Отличное устройство для тех, кто хочет слышать врага еще до того, как он появиться на экране. Стоит отметить, что модель создавали при сотрудничестве с киберспортсменами, чтобы конечный результат понравился абсолютно всем геймерам. Ждем на прилавках магазинов и смело в бой?