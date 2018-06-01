Logitech G анонсировала выпуск беспроводной мыши G305 LIGHTSPEED

Сегодня компания Logitech G, входящая в состав Logitech, анонсировала выпуск беспроводной игровой мыши Logitech® G305 LIGHTSPEED. Эта модель нового поколения оснащена беспроводной технологией LIGHTSPEED™ и датчиком HERO™ (High Efficiency Rated Optical), отличается проверенным дизайном и обязательно понравится всем геймерам. В основе Logitech G305 — эксклюзивная технология беспроводного подключения Logitech G LIGHTSPEED, работающая быстрее, чем большинство проводных мышей, и революционный датчик Logitech G HERO. Последний обеспечивает совершенно новый уровень производительности, а по энергоэффективности в 10 раз превосходит датчики предыдущего поколения. С Logitech G305 больше нет причин держать своего боевого друга «на привязи».

«Мы много лет работали над созданием беспроводной мыши с большей производительностью, чем у конкурирующих проводных моделей, — говорит Уджеш Десай (Ujesh Desai), вице-президент и генеральный директор Logitech Gaming. — Мы улучшили беспроводную технологию настолько, что теперь наши инновационные беспроводные мыши используются на профессиональных соревнованиях, помогая киберспортсменам побеждать. Выпуская G305, мы хотели сделать наши самые современные технологии доступными для всех. Мышь G305 оснащена датчиком HERO нашей собственной разработки и беспроводной технологией LIGHTSPEED. При этом стоит мышь всего 3 990 рублей. Пришло время избавляться от проводов».