Logitech G332 стоит 60 баксов

Только вчера мы рассказывали вам о новой флагманской гарнитуре компании Logitech, как сегодня появились данные о более доступной модели Logitech G332. данная гарнитура тоже предназначена для геймеров, которые хотят получить преимущество в виртуальных мирах, но у более простой модели нет беспроводного соединения и подсветки. То есть, за 60 долларов вы получаете очень крутой продукт с отличными характеристиками и качеством звука, с привлекательным дизайном и дорогими материалами. Да, новинка не беспроводная, но у нее есть целый ряд своих преимуществ, даже помимо стоимости. За свои деньги это лучший вариант для геймера, который хочет слышать врагов лучше и при этом общаться со своими товарищами и получать от этого удовольствие и радость.