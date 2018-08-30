Logitech G502 HERO получила сенсор HERO 16K и LIGHTSYNC RGB

Logitech G объявила о выпуске игровой мыши Logitech® G502 HERO, усовершенствованной версии легендарной игровой мыши Logitech G502. Новая мышь сохранила знаменитый внешний вид, однако внутри теперь новейшие технологии, в том числе датчик нового поколения HERO 16K (High Efficiency Rated Optical — Высокопроизводительный оптический датчик) — самый точный и производительный датчик компании на сегодняшний день.

Благодаря поддержке эксклюзивной технологии LIGHTSYNC RGB, 11 программируемым кнопкам, пяти дополнительным грузикам и кабелю в оплетке, и без того лучшая в мире игровая мышь вышла на новый уровень.

«Оригинальная мышь G502 стала любимицей пользователей, но с момента ее выпуска мы разработали новый, невероятный датчик, — говорит Юджеш Десай (Ujesh Desai), вице-президент и генеральный директор Logitech Gaming. — Датчик HERO 16K сделал G502 еще лучше, и мы думаем, что геймерам понравится новая версия».