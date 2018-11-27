Logitech G502 HERO с датчиком 16K официально запущен

Logitech официально запустила новую игровую мышь. Logitech G502 HERO - это игровая мышь премиум-класса, которая отличается высокоточным оптическим сенсором с разрешением 16 000 DPI, а её скорость перемещения может превышать 10 м/с.

Основные кнопки рассчитаны на 50 млн срабатываний. Игровая мышь поставляется с 11 клавишами, которые программируются через Logitech Gaming Software (LGS). Пользователи смогут настраивать команды и макросы. Они могут использовать технологию Lightsync RGB от Logitech G для изменения освещения на мыши. Его можно персонализировать в 16,8 миллионах цветов. К компьютеру манипулятор подключается двухметровым кабелем, а частота опроса равняется 1000 Гц.

Мышь весит 121 грамм, при этом вес можно регулировать за счет пяти грузиков массой по 3,6 грамма. Габариты устройства 132 × 75 × 40 мм. Новая мышь поставляется с 2-летней гарантией, а ориентировочная цена 6200 руб.