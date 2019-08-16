Logitech G915 Lightspeed стоит 250 долларов

Официально представлена новая игровая клавиатура Logitech G915 Lightspeed, которая создавалась специально для тех пользователей, которые много времени проводят в играх и хотят получать от этого больше удовольствия. Клавиатура механическая, у нее есть ряды дополнительных клавиш для использования макросов или для уменьшения громкости музыки, плюс есть довольно прочный и дорогостоящий корпус. Есть, конечно же, подсветка клавиш, которую вы можете самостоятельно настроить по своему усмотрению и получить максимум удовольствия от игрового процесса. Единственный минус клавиатуры в том, что она стоит 250 долларов и это далеко не каждому по карману. Некоторые видеокарты стоят дешевле, чем эта клавиатура, но это уже дело лично каждого.