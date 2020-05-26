Logitech G915 TKL работает без проводов

В последнее время геймеры все чаще стали обращать внимание на беспроводные клавиатуры, так как это действительно удобно, особенно если речь идет о соревнованиях или просто активных поездках. К примеру, игровая клавиатура Logitech G915 TKL обладает достаточно качественным корпусом, дорогими переключателями, отличным набором дополнительных бонусов и софтом, который позволяет эту клавиатуру настраивать так, как хочется самому игроку. Более того, клавиатура работает по полностью беспроводному подключению, что делает ее универсальным решением на каждый день. Вопрос только в конечной цене для отечественного рынка, которую пока что никто не называет. Будем ждать, пока клавиатура попадет в локальные магазины на продажу.